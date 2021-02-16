BİDER'in "Teknoloji ve Gelecek" seminerinde unutulma hakkı uyarısı

Global Bilişim Derneğince (BİDER) "Teknoloji ve Gelecek" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

BİDER'den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Dernek Başkanı Şenol Vatansever'in yaptığı seminerde dünyada uygulanmaya başlanan unutulma hakkının içeriği ve başvuru yöntemleri masaya yatırıldı.

Kamu Bilişim Derneği (KBD) ikinci başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, dijital dünyada, kimi bilgilerin sadece ilgili taraflar tarafından bilinmesinin yeterli olduğunu belirtti.

Şıvka, sadece emniyet veya istihbaratın ulaşması gereken bir bilginin, herkesçe biliniyor olmasının kişinin itibarının sürekli örselenmesi anlamına gelebileceğini, kimi bilgilerin sadece ilgili taraflar tarafından bilinmesinin yeterli olduğunu kaydetti.

AA'nın da geniş haber arşivini koruma ve güncel tutma konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını, güncel teknolojik gelişmeler ve kanuni düzenlemelere uyum sağlamak için bazı önlemler alındığını aktaran Şıvka, "Salgın dönemini, arşivlerimizi yeni yayın kriterlerimize uygunluk ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum anlamında incelemek için bir fırsat olarak gördük. Yaklaşık 16 milyon fotoğraf arşivi, kurulan bir ekip tarafından uzaktan çalışmayla gözden geçirildi." değerlendirmesini yaptı.

Şıvka, toplum içinde korunması gereken tüm hakların dijital ortamda da sağlanması gerektiğini bildirdi.

Son yargı kararlarına göre dijital verilerin artık veraset yoluyla aktarılabildiğini anımsatan Şıvka, bu dönemde verilerin kopyalar halinde yüzlerce, binlerce site ve platformda bulunduğunu belirtti.

Şıvka, bunların her birinden ilgili veriyi kaldırtmanın nerdeyse imkansız olduğunu kaydederek, "Unutulma hakkını istemek için nereye başvuracağınız da önemli. Örneğin büyük arama motorları internetteki veriyi bulma ve o veriye ulaşmak için çok önemli bir konuma sahipler. Bir internet tarama firmasına başvurduğunuzda ve bu talebiniz kabul edildiğinde, bilgileriniz arama motoru indeksinden silinir ve arama sonuçları arasında gösterilmez. Bu durumda isteğiniz büyük oranda gerçekleşmiş olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran ise dijital platformların çok yoğun kullanıldığı bir dönemde itibar yönetimi açısından unutulma hakkının önemli hale geldiğini belirtti.

Bu platformların bilginin depolanması ve saklanmasında bazı kolaylıklar getirdiğine dikkati çeken Taşkıran, "Kişi kendisiyle ilgili bazı bilgilerin, itibarını olumsuz etkileyeceğini düşünerek, internette yer almasını istemeyebiliyor. Bu, itibar yönetimi açısından anlaşılır bir durum. Çünkü dijital platformlarda kişi ya da kurumlarla ilgili olumsuz içerikler görüyor olmak, haberlerle karşılaşıyor olmak, itibarı zedeleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Taşkıran, bilgi edinmenin temel başvuru kaynağının dijital platformlar olduğunu, kişi ya da kurumların olumlu ya da olumsuz dijital ayak izleri bıraktığını bildirdi.

Avukat ve arabulucu Murat Keçeciler de unutulma hakkı kapsamında arama motorları indeksleri veya internet ortamındaki içeriklerin kaldırılmasında temel çerçevenin yargı kararları ile belirlendiğini belirtti.

Keçeciler, ilgili yüksek mahkemelerin önüne gelen dosyalarda haber içeriğinin kaldırılmasıyla kamuoyunun üstün bir menfaatinin zedelenip zedelenmediğinin araştırılmasını esaslı unsur olarak kabul ettiğini kaydederek, "Unutulma hakkı başvurularında verilecek kararların yargısal denetime açık olacak bir kurul tarafından belirlenmesi faydalı olacaktır. Bu kurul, başvuruları inceleyecek ve hakkın etkin kullanımını sağlayacaktır. Kurulda, yapılacak başvuruları incelemesi esnasında basın kuruluşlarının temsilcilerinin de yer alması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk