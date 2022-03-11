Biden, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'ya desteği artıracaklarını vurguladı - Haberler

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Biden, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'ya desteği artıracaklarını vurguladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'ya desteği artıracaklarını vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Avrupa Birliği, Joe Biden, Ekonomi, Ukrayna, Güncel, Haberler

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