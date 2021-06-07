Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kendisini temmuzda Beyaz Saray'a davet ettiği için Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna-ABD stratejik iş birliğini geliştirme imkanlarını konuşmak için buluşmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz