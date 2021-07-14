Son dakika haberleri | ABD'nin Afganların tahliyesi için "Müttefikler Sığınağı" operasyonunu duyurması bekleniyor

Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'da ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesini sağlayacak olan "Müttefikler Sığınağı" operasyonunu duyurması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'da ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesini sağlayacak olan "Müttefikler Sığınağı" operasyonunu duyurması bekleniyor.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'da ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesini sağlayacak olan "Müttefikler Sığınağı" operasyonunu duyurması bekleniyor. Birden fazla isimsiz kaynağa dayandırılan haberde, tahliyenin "Müttefik Sığınağı" adı verilen bir operasyon ile gerçekleştirileceği ve yalnızca Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvuru sahiplerini yararlanacağı ifade edildi. Haberde ayrıca, ABD'nin söz konusu Afganların tahliyesi için sivil uçak kiralayacağı belirtildi.

ABD yönetimi, Afganistan'da ABD ve NATO birliklerine en az 2 yıldır yardım eden Afganlara Özel Göçmen Vizesi (SIV) programı kapsamında vize veriyor. Müttefik birliklerin ülkede bulunduğu yaklaşık 20 yıl boyunca rehberlere, tercümanlara ve diğer birçok kişi ile ailelerine 26 bin 500'den fazla SIV verildi. Bazı medya kuruluşları ise, ABD veya NATO birliklerine yardım eden Afganların aileleri ile birlikte geri çekilmenin ardından Taliban tarafından ölümle tehdit edildiklerini bildirdi.

Taliban sınır kapılarını tek tek ele geçiriyor

ABD ve NATO güçlerinin geri çekilme kararının ardından Afganistan'da etkinliğini daha da arttıran Taliban, bir sınır bölgesini daha ele geçirdi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan'ın Kandahar kenti ile Pakistan'ın Çaman kentlerini birbirine bağlayan Kandahar'ın Sipin Buldak ilçesindeki Wesh sınır kasabasını ele geçirdiğini belirterek, "Taliban Kandahar'da Wesh adlı önemli bir sınır kasabasını ele geçirdi. Bununla birlikte Sipin Buldak ile Çaman arasındaki önemli yol ve Kandahar gümrüğü Taliban'ın kontrolüne girdi" ifadelerini kullandı.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Shafiqullah Attai yaptığı açıklamada ise, Taliban'ın son haftalarda Herat kentinde yer alan İslam Qala ve Torghundi, Kunduz kentindeki Shirkhan Bandar'ın ve Farah kentindeki Abu Naser Farahi sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.

Afganistan hükümeti tarafından yayınlanan verilere göre, her gün yaklaşık 900 kamyonun Wesh sınırını geçerek, Pakistan'ı Afganistan, İran ve Orta Asya ülkeleriyle bağladığı ifade ediliyor.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığının genel merkez binasına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı