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Biden yönetiminden İslamofobi ile mücadele yasa tasarısına destek

Biden yönetiminden İslamofobi ile mücadele yasa tasarısına destek
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Temsilciler Meclisi'nde bugün görüşülecek "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" adlı tasarıya destek verdiklerini duyurdu.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Temsilciler Meclisi'nde bugün görüşülecek "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" adlı tasarıya destek verdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Biden yönetimi, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası'na destek vermektedir. Din özgürlüğü temel bir insan haklarıdır. Bu hak, Küresel İnsan Hakları Deklarasyonu ile koruma altına alınmıştır ve ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi'nin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin uzun yıllardır tüm dini ve etnik kökenlerden kişilere eşit davranılması ve saygı duyulması ilkesini savunduğuna işaret edilen açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların hedef alınmasına yönelik maddesini de desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının bir an önce Kongre'den geçmesini ve İslamofobi ile mücadele için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir elçi atanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan Ilhan Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçerse Senato'ya gönderilecek, buradan da onay alması durumunda yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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