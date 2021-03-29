Biden Yönetiminde Umutlanan Binlerce Kişi Meksika Sınırına Akın Ediyor
Trump Yönetimi'nin "Meksika'da Kal" adıyla bilinen Göçmen Koruma Protokolü'nün askıya alınmasının ardından binlerce sığınmacı mahkemelere başvurmak üzere Amerika'ya girdi.
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Trump Yönetimi'nin "Meksika'da Kal" adıyla bilinen Göçmen Koruma Protokolü'nün askıya alınmasının ardından binlerce sığınmacı mahkemelere başvurmak üzere Amerika'ya girdi. Binlercesi de ülkeye girebilmek umuduyla Meksika sınırına akın etti.
Kaynak: DailyMotion.com