Biden Yönetiminde Umutlanan Binlerce Kişi Meksika Sınırına Akın Ediyor
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Biden Yönetiminde Umutlanan Binlerce Kişi Meksika Sınırına Akın Ediyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Trump Yönetimi'nin "Meksika'da Kal" adıyla bilinen Göçmen Koruma Protokolü'nün askıya alınmasının ardından binlerce sığınmacı mahkemelere başvurmak üzere Amerika'ya girdi.

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Trump Yönetimi'nin "Meksika'da Kal" adıyla bilinen Göçmen Koruma Protokolü'nün askıya alınmasının ardından binlerce sığınmacı mahkemelere başvurmak üzere Amerika'ya girdi. Binlercesi de ülkeye girebilmek umuduyla Meksika sınırına akın etti.

Biden Yönetiminde Umutlanan Binlerce Kişi Meksika Sınırına Akın Ediyor

Kaynak: DailyMotion.com

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