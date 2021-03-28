Biden yönetimi ve özel sektör "aşı pasaportu" üzerinde çalışıyor
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Biden yönetimi ve özel sektör "aşı pasaportu" üzerinde çalışıyor

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Biden yönetimi ve özel sektör 'aşı pasaportu' üzerinde çalışıyor

NEW Washington Post gazetesi Biden yönetimi ve özel firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığını yazdı.

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NEW Washington Post gazetesi Biden yönetimi ve özel firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, aşı pasaportu girişimi ABD Başkanı Joe Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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