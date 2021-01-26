Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetiminin, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağı ve iki devletli çözüm için çalışacağı bildirildi.

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetiminin, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağı ve iki devletli çözüm için çalışacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mills konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir." ifadesini kullandı.

Richard Mills, "ABD, İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminden toprak ilhakı, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar, şiddete teşvik ve terör eylemleri nedeniyle hapsedilen kişilere tazminat sağlanması gibi iki devletli çözümü daha da zorlaştıran tek taraflı adımlardan kaçınmalarını isteyecek." dedi.

Biden yönetimi, başka ülkeleri de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecek

Biden yönetimin bu hedeflere ulaşmak için Filistin ve İsrail ile olan güven ilişkisini yeniden tesis edeceğini söyleyen Mills, şöyle devam etti:

"Başkan Biden, Filistin halkının ekonomik kalkınmasını destekleyen ABD yardımlarının yeniden başlaması ve eski yönetim tarafından kapatılan diplomatik misyonların yeniden açılması konusunda netti. Bu adımları Filistin liderliğine bir iyilik olarak görmüyoruz. ABD yardımlarından milyonlarca Filistinli faydalanıyor ve bu hem Filistinlilere hem de İsraillilere yarar sağlayan istikrarlı bir ortamın korunmasına yardımcı oluyor."

Biden yönetiminin, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarından memnuniyet duyduğunu ve Orta Doğu'da ülkeler arasındaki barışçıl iş birliğinin bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Mills, "ABD, diğer ülkelere de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme çağrısını sürdürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük