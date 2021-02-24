Biden yönetimi, toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske gönderecek
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Biden yönetimi, toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske gönderecek

24.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:18
Biden yönetimi, toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske gönderecek

ABD'de Joe Biden yönetimi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske göndereceğini açıkladı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu maskelerin dağıtımına mart ayı başından itibaren başlanacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, ülke genelindeki 1300 civarındaki toplum sağlığı merkezi ile 60 bin civarındaki aşevine 25 milyon yıkanabilir maske gönderilecek. Maskelerin söz konusu bölgelere ulaştırılmasında ordu da rol alacak.

Biden yönetiminin "ülkede salgından en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kesimlere yönelik" bu tür koruyucu tedbirleri önemsediği kaydedilen açıklamada, maskenin virüsün yayılmasını önlemedeki etkisine vurgu yapıldı.

Beyaz Saray'a göre, söz konusu adımla 12 ila 15 milyon arasında Amerikalı bu yolla maske temin etmiş olacak.

ABD medyasında yer alan bazı haberlerde ise önceki Başkan Donald Trump döneminde "halkın tamamına maske gönderilmesi" fikrinin ortaya çıktığı ancak hiçbir zaman hayata geçirilemediği kaydedildi.

Dünyada halen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda olan ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 502 binden fazla kişi hayatını kaybederken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 28 milyonu geçmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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