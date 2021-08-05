Biden yönetimi, Tayvan'a ilk silah satışını onayladı

NEW ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen ilk silah satışına onay verdi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen ilk silah satışına onay verdi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen 40 yeni M109 kundağı motorlu obüs ile 1700 hassas güdüm kiti satacak.

Söz konusu kararın "Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu" belirten Pekin'i kızdırması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük