Biden yönetimi, limanların kullanmadıkları fonu tedarik zinciri için yönlendirmelerine izin verdi - Haberler
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Biden yönetimi, limanların kullanmadıkları fonu tedarik zinciri için yönlendirmelerine izin verdi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden yönetimi, limanların kullanmadıkları fonu tedarik zinciri için yönlendirmelerine izin verdi

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, limanların kullanmadıkları fonları, tedarik zinciri sıkıntısını giderilmesi için geliştirilen projelere aktarmalarına olanak tanıyacak.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, limanların kullanmadıkları fonları, tedarik zinciri sıkıntısını giderilmesi için geliştirilen projelere aktarmalarına olanak tanıyacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden yönetimi, ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntılarına ilişkin yeni politikalarını açıkladı.

Bu doğrultuda yapılacak düzenleme ile ülkedeki limanlar kullanmadıkları fonları, tedarik zincirine ilişkin projelere aktarılabilecek.

Biden yönetimi tedarik sorununun hafifletilmesi için perakende devleri ve kargo firmalarıyla 7/24 esasına göre çalışmaları konusunda anlaşmaya varmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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