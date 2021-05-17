Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı
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Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı

Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD merkezli Washington Post gazetesinin yayınladığı habere göre, ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin yayınladığı habere göre, ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

İsrail'in Gazze'de 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıları devam ederken, ABD ile yeni silah satışı için anlaşmaya vardığı belirtildi. Washington Post'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nden bir sözcü, Biden yönetiminin 5 Mayıs'ta kongreye İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satış kararı hakkında bilgi verdiğini belirtti. Ancak bazı milletvekilleri bu hafta sonuna kadar anlaşmadan haberleri olmadığını iddia etti. Komitedeki bir Demokrat Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Meclis Dışişleri Komisyonu'nda sıfır şeffaflık var ve hassas anlaşmalar düzenli olarak incelenmeden onaylanıyor" dedi.

"Daha fazla katliama yol açabilir"

Demokrat milletvekili yaptığı açıklamada, "Geçen hafta, İsrail ordusunun saldırıları birçok sivili öldürdü ve Gazze'deki gerçekler hakkında bilgi veren Amerikan haber ajansı Associated Press'in bulunduğu binayı vurdu. İsrail'e ateşkesi kabul etmesi için baskı uygulamadan bomba satışı önerisi, yalnızca daha fazla katliama yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Mark Pocan da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sadece Hamas tarafından atılan roketleri kınayamayız ve İsrail'in Filistinlilere yönelik devlet yaptırımlı polis şiddetini görmezden gelemeyiz. ABD yardımı bu şiddete fon sağlamamalı" açıklamasında bulundu.

Biden yönetimi, İsrail ile Filistin'e derhal ateşkes çağrısında bulunurken, İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 Filistinli hayatını kaybetti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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