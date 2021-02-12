Biden yönetimi Guantanamo tutukevini kapatmayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Biden yönetimi Guantanamo tutukevini kapatmayı hedefliyor

12.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:52
Biden yönetimi Guantanamo tutukevini kapatmayı hedefliyor

NEW ABD'de Joe Biden yönetiminin tartışmalara neden olan Guantanamo tutukevini kapatmayı hedeflediği bildirildi.

NEW ABD'de Joe Biden yönetiminin tartışmalara neden olan Guantanamo tutukevini kapatmayı hedeflediği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin insan hakları ihlalleriyle anılan Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesisini 4 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar kapatmayı planladığını söyledi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde gerçekleştirilemeyen tartışmalı tutukevini kapatma hedefi konusunda "Kesinlikle amacımız ve niyetimiz." ifadesini kullanan Psaki, hükümetin tesisin kapatılmasına yönelik adımları incelemek için Ulusal Güvenlik Konseyi ile beraber bir süreç başlattığını kaydetti.

Psaki, tesisi kapatma çabasının "güçlü, kurumlar arası bir süreç" olacağını söyledi.

Tutsaklara yapılan muamele nedeniyle tartışmalara neden olan tesis, 11 Eylül saldırılarının ardından açılmış ve mahkumlara yönelik yargısız infazlar ile insanlık dışı davranış raporları üzerine insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden yönetimi Guantanamo tutukevini kapatmayı hedefliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 23:55:46. #1.14#
title