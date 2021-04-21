Biden yönetimi, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapmayı planlıyor
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Biden yönetimi, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapmayı planlıyor

Biden yönetimi, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapmayı planlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin Kongre ile birlikte çalışarak Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapmayı planladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin Kongre ile birlikte çalışarak Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapmayı planladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ABD askeri güçlerini Afganistan'dan çekerken, ülkeye desteğimizin devam edeceği konusunda netti. Afgan halkına yatırım yapma ve onları destekleme taahhüdümüzün bir parçası olarak, Kongre ile birlikte 2021'de Afganistan'a hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan yaklaşık 300 milyon dolarlık ek sivil yardım sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

"Kasım 2020'deki dört yıllık bağışçılar konferansında potansiyel olarak gelecekteki bir tarihte sunulacağını duyurduğumuz bu yardım, Afgan halkına olan kalıcı desteğimizi göstermek için şimdi sunuluyor" diyen Blinken, bu yardım ile son 20 yılda elde edilen kazanımları sürdürmeyi ve bu kazanımları geliştirmeyi hedefleyeceklerini ifade etti. Blinkeni, "Birliklerimizi geri çekmeye başladığımızda, sivil ve ekonomik yardımımızı Afganistan için adil ve kalıcı bir barış, Afgan halkı için daha parlak bir gelecek geliştirmek için kullanacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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