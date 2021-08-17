Biden yönetimi, Afgan mülteciler için 500 milyon dolar bütçe ayırdı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afgan mültecileri için 500 milyon dolar ilave fon ayırdığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afgan mültecileri için 500 milyon dolar ilave fon ayırdığı bildirildi.

Afgan mülteciler için ayrılan ek fonla ilgili açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.

Fonun, "beklenmedik mülteci ve göç gereksinimleri, çatışmanın kurbanları ve Afganistan'daki durumun sonucu olarak risk altında bulunanların acil ihtiyaçlarını karşılama" amacı taşıdığı belirtildi.

Fondan Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunanların faydalanması öngörülüyor.

Fonun, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ABD bakanlıkları aracılığıyla kullanılabileceği ifade edildi.

Biden, çekilmeyi savunmuştu

Başkan Biden dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki son durum değerlendirmişti.

Biden, konuşmasının tamamında Afganistan'dan çekilme kararını şiddetle savunarak kendisinin Afgan savaşını gören 4. başkan olduğunu ve bunu bir sonraki başkana devretmeyeceğini belirtmişti.

Taliban'ın ülkeyi kısa sürede kontrolüne alması konusunda topu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine atan Biden, "Afganistan'ın siyasi liderleri kendi halkları için bir araya gelmeyi ve ülkelerinin geleceği için müzakere etmeyi başaramadı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen