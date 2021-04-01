Biden, yeni altyapı planı kapsamında maden ıslah çalışmaları için 16 milyar dolar harcayacak

ABD Başkanı Joe Biden, altyapı yenileme planı çerçevesinde ülkedeki eski petrol ve gaz kuyularının kapatılması ve kullanılmayan madenlerin temizlenmesi için 16 milyar dolar harcama yapılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, altyapı yenileme planı çerçevesinde ülkedeki eski petrol ve gaz kuyularının kapatılması ve kullanılmayan madenlerin temizlenmesi için 16 milyar dolar harcama yapılacağını bildirdi.

Biden, dün Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh'da yaptığı konuşmada, 2,3 trilyonluk altyapı planını açıkladı. Biden, söz konusu planın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan "en büyük Amerikan iş yatırımı" olduğunu ifade etti.

Biden, altyapı planı çerçevesinde kullanılmayan madenlerin temizlenmesi, eski gaz ve petrol kuyularının kapatılması için 16 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını belirtti.

Hükümetin, hava ve toprak kirliliğine neden olan madenler üzerinde yürüteceği ıslah çalışmaları, küresel ısınmayla mücadelede bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanı sıra çalışma yapılan kuyu ve madenlerde birçok vatandaşa yeni iş imkanı sağlanması bekleniyor.

Başkan Biden'ın toplamda 2,3 trilyon dolarlık altyapı planı Kongrenin onayına sunulacak.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünden yapılan açıklamada, Biden'ın altyapı yenileme planının memnuniyetle karşılandığı, küresel ısınmaya neden olan önemli faktörlerden metan gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çabaların destekleneceği bildirildi.

Ulusal Madencilik Derneğinden yapılan açıklamada ise plan çerçevesinde maden ıslah çalışmalarının desteklendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere