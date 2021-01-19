Biden, yarınki yemin töreni öncesi Washington'a geldi
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Biden, yarınki yemin töreni öncesi Washington'a geldi

19.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:44
Biden, yarınki yemin töreni öncesi Washington'a geldi

NEW ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yarınki yemin töreni için başkent Washington'a geldi.

NEW ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yarınki yemin töreni için başkent Washington'a geldi.

Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan Biden, duygusal bir konuşma yaptı.

Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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