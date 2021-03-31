Biden yarın ilk kabine toplantısını yapacak
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Biden yarın ilk kabine toplantısını yapacak

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Biden yarın ilk kabine toplantısını yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, yarın ilk kabine toplantısını yapacak.

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ABD Başkanı Joe Biden, yarın ilk kabine toplantısını yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yarın yapacak. Beyaz Saray'da yapılacak olan toplantı, korona virüs salgını nedeni ile geleneksel kabine toplantılarının yapıldığı Kabinde Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası'nda yapılacak. Toplantıya 25 kişinin katılacağı bildirilirken, tüm katılımcıların maske takacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Biden'ın gündeme getirdiği altyapı planını ele alması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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