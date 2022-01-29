ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna- Rusya arasındaki gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker göndereceğim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Washington DC'ye dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilime değinen Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine yakında zamanda az sayıda ABD askeri göndereceğini söyledi. Biden, "Yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker göndereceğim. Çok sayıda değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8 bin 500 ABD askerinin NATO bünyesinde görevlendirilmek üzere teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu.

Ukrayna-Rusya krizi

ABD ve Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığarak saldırı planladığını ifade ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadıklarını belirtse de NATO'dan Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik garantisi talep ediyor. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika