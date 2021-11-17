Biden-Xi Görüşmesinden Beklentiler Neler?
Beyaz Saray, Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasında telekonferans yöntemiyle yapılacak görüşmeye ilişkin beklentilerini düşük tutuyor.
Beyaz Saray, Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasında telekonferans yöntemiyle yapılacak görüşmeye ilişkin beklentilerini düşük tutuyor
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