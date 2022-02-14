Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergii Nykyforov, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergii Nykyforov, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirdi.

Ukrayna- Rusya arasındaki gerilimi devam ederken, ABD- Ukrayna arasındaki görüşmeler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergii Nykyforov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirerek, Biden ve Zelenskiy'nin görüşmede "güvenlik durumunu ve devam eden diplomatik gerilimi azaltma çabalarını tartışacaklarını" aktardı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title