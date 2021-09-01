Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi
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Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden, "ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te yapılacak görüşme öncesi konuşan Biden, "ABD, Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak, "Bugün ABD'nin demokratik reform gündemini ilerletirken, Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğini tartışacağız" dedi.

ABD ve Ukrayna'nın "benzer bir değer sistemine sahip olduğunu" ifade eden Biden, Ukrayna'ya 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik yardımını duyurdu.

Zelensky ise konuşmasında, ABD'nin Afganistan'daki son kayıplar için başsağlığı dileyerek, Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli ayrılıkçılarla savaşırken öldürülen binlerce Ukrayna askerine atıfta bulundu. Zelenskiy ayrıca, Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesini ve Ukrayna'nın NATO'ya katılma şansını gündeme getirerek, görüşmede güvenlik konularına odaklanacaklarını belirtti.

İki liderin görüşmede, özellikle Ukrayna'nın Rusya tarafından jeopolitik bir silah olarak kullanılabileceğinden korktuğu Kuzey Akım 2 gaz boru hattını ele alması bekleniyor. - WASHINGTON

Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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