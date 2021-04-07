Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede, Biden'ın Kral Abdullah'a ABD'nin Ürdün'e olan güçlü desteğini ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, iki liderin Ürdün ile ABD arasındaki güçlü ikili bağları, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolünü ve birçok siyasi, ekonomik ve güvenlik meselesinde ikili işbirliğini güçlendirmeyi ele aldıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca, Biden'ın ABD'nin İsrail-Filistin arasındaki çatışmada iki devletli çözümü desteklediğini de yinelediği aktarıldı.

Ürdün'de geçtiğimiz cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık darbe girişimi olarak nitelendirilmiş, Prens Hamza'nın Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektubu imzalaması ile olaylar son bulmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı