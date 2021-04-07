Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede, Biden'ın Kral Abdullah'a ABD'nin Ürdün'e olan güçlü desteğini ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, iki liderin Ürdün ile ABD arasındaki güçlü ikili bağları, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolünü ve birçok siyasi, ekonomik ve güvenlik meselesinde ikili işbirliğini güçlendirmeyi ele aldıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca, Biden'ın ABD'nin İsrail-Filistin arasındaki çatışmada iki devletli çözümü desteklediğini de yinelediği aktarıldı.

Ürdün'de geçtiğimiz cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık darbe girişimi olarak nitelendirilmiş, Prens Hamza'nın Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektubu imzalaması ile olaylar son bulmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:58:04. #1.14#
title