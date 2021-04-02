Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile yaşanan gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i aradı ve "arkanızdayız" mesajı verdi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Biden ve Zelenskiy arasında yapılan telefon görüşmesinin ana konusu, Rusya'nın son günlerde Ukrayna sınırına asker konuşlandırması oldu. Telefon görüşmesine ilişkin detaylı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

"BARIŞA ULAŞACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiyi koruma konusunda omuz omuza duruyoruz. Ukrayna'da reformlar yapmaya kararlıyım. Şeffaf olacak, barışa ulaşacağız. Amerikalı ortaklarımız barışa ulaşma konusunda Ukraynalılar için önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA NEDEN TANSİYON YÜKSELDİ?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkanı Ruslan Homçak, askeri tatbikat adı altında Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına konuşlandırdığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya da, "Endişelenecek bir durum yok, Rusya kendi topraklarında istediği gibi hareket etme hakkına sahip" açıklamasında bulunmuştu. ABD'den ise Ukrayna'ya destek niteliğinde, "Rusya'nın saldırması durumunda Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağız" açıklaması gelmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:04:57. #1.14#
title