Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile yaşanan gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i aradı ve "arkanızdayız" mesajı verdi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Biden ve Zelenskiy arasında yapılan telefon görüşmesinin ana konusu, Rusya'nın son günlerde Ukrayna sınırına asker konuşlandırması oldu. Telefon görüşmesine ilişkin detaylı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

"BARIŞA ULAŞACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiyi koruma konusunda omuz omuza duruyoruz. Ukrayna'da reformlar yapmaya kararlıyım. Şeffaf olacak, barışa ulaşacağız. Amerikalı ortaklarımız barışa ulaşma konusunda Ukraynalılar için önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA NEDEN TANSİYON YÜKSELDİ?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkanı Ruslan Homçak, askeri tatbikat adı altında Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına konuşlandırdığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya da, "Endişelenecek bir durum yok, Rusya kendi topraklarında istediği gibi hareket etme hakkına sahip" açıklamasında bulunmuştu. ABD'den ise Ukrayna'ya destek niteliğinde, "Rusya'nın saldırması durumunda Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağız" açıklaması gelmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı