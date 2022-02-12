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Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 saat 2 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 saat 2 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki lider arasındaki telefon görüşmesi 1 saat 2 dakika sürerken, görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın, 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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