Biden ve Johnson Afganistan'ı görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Afganistan'ın ele alındığını aktardı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Afganistan'ın ele alındığını aktardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan'daki durumu görüşmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan'ın ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı'nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı