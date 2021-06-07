Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta "önemli farklılıkları" ele alacak
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Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta "önemli farklılıkları" ele alacak

Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta 'önemli farklılıkları' ele alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta, Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve ikilinin Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını kaydetti. Sullivan, Doğu Akdeniz, Suriye ve İran'ın yanı sıra ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Türkiye'nin ülkede oynayacağı rolün, "geniş gündemin" bir parçası olacağını da belirtti. Sullivan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesinin oturum aralarında gerçekleşmesi planlanan toplantıda ikilinin, aralarındaki bağları gözden geçireceğini ve ABD ile Türkiye'nin değerler, insan hakları ve diğer konulardaki bazı önemli farklılıklarıyla nasıl başa çıkacağının yollarını arayacağını kaydetti.

Sullivan, "Biden, Erdoğan'ı çok iyi tanıyor, ikili birlikte çok zaman geçirdiler ve bence ikisi de bu fırsatı, ilişkinin tüm genişliğini gözden geçirmek için gerçekten işe benzer bir fırsata sahip olmak için dört gözle bekliyorlar" dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını ve zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini duyurmuştu. Ayrıca ikilinin görüşme kararı, Biden'ın 23 Nisan'da Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında alınmıştı. - WASHINGTON

Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta 'önemli farklılıkları' ele alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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