Biden, ulusal güvenlik ekibine Obama döneminde görev yapmış isimleri getirmeyi planlıyor
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Biden, ulusal güvenlik ekibine Obama döneminde görev yapmış isimleri getirmeyi planlıyor

06.01.2021 06:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 06:18
Biden, ulusal güvenlik ekibine Obama döneminde görev yapmış isimleri getirmeyi planlıyor

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri özellikle Rusya ve İran konularıyla ilgilenmeleri için ulusal güvenlik ekibine katmayı planlıyor.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri özellikle Rusya ve İran konularıyla ilgilenmeleri için ulusal güvenlik ekibine katmayı planlıyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Biden'ın, eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalemi Jon Finer'i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman'ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması bekleniyor.

Sherman'ın, bu göreve getirilmesi durumunda Trump yönetimin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri dönülmesinde önemli rol oynayacağı kaydediliyor.

Rusya'ya karşı sert bir tutum alması beklenen Biden'ın, Dışişleri Bakanlığında Rusya ile ilişkileri yürüten eski kariyer diplomatı Victoria Nuland'ı ise siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevine getireceği belirtiliyor.

Nuland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert eleştiriler yönelten bir isim olarak öne çıkıyor.

Biden'ın ayrıca eski ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Ortadoğu ve Kuzey Afrika masasının başına getirmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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