Biden, Ukrayna konusunda Putin'in "daha ileri gitmesini zorlaştırmak" için çalıştıklarını açıkladı - Haberler
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Biden, Ukrayna konusunda Putin'in "daha ileri gitmesini zorlaştırmak" için çalıştıklarını açıkladı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, Ukrayna konusunda Putin'in

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini söyledi.

Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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