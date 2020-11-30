Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı
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BBC

Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

30.11.2020 07:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 07:56
Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu.

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın ofisi, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu iddia ediyor.

Biden'ın basık ekibinin liderleğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak.

Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Bözcüsü olacak.

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Biden, daha önce ülkeyi yansıtan çeşitlilikte bir yönetim kurma sözü vermişti.

Biden yaptığı yazılı ıçaklamada "Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray İletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, işlerine çeşitli perspektifler ve paylaştıkları bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak" dedi.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in basın danışmanları da Symon Sanders ve and Ashley Etienne olacak.

Kabinedeki diğer görevlerin tersine, basın bürosu atamaları Senato'nun onayını gerektirmiyor.

Biden seçim galibiyetinin ardından, kabinesindeki üst düzey görevlere kimleri atayacağını açıklıyor.

Geçen hafta seçimlerinin "Amerika'nın geri döndüğünü yansıtan bir ekip" olacağını söylemiş ve ekibinin dünyaya liderlik ederken, ülkeyi "güvenli" kılacağını söylemişti.

Bu arada Biden, Pazar günü köpeğiyle oynarken ayağını çatlattı.

Doktoru Kevin O'Connor, 20 Ocak'ta yemin edip, göreve başlayacak Biden'ın birkaç hafta boyunca, yürürken özel bir bot giymek zorunda kalabileceğini söyledi.

Biden'ın bugün de ilk günlük başkanlık istihbarat brifingini alması bekleniyor.

BBC

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