Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi
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Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

14.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:48
Biden, Trump yönetiminin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Savunma Bakanı adayı Senatoda onaylanana kadar Trump yönetimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Savunma Bakanı adayı Senatoda onaylanana kadar Trump yönetimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'ten bakanlığa vekalet etmesini istedi.

ABD basınının Biden'a yakın isimlere dayandırdığı haberlere göre, Biden, Savunma Bakanlığının başına getireceği eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'in onay sürecinin uzaması endişesiyle Norquist'ten bir süre daha görevde kalmasını talep etti.

Biden'ın vekalet için Savunma Bakan Vekili Christopher Miller yerine David Norquist'i tercih etmesinin nedeni basında geçiş sürecinde iş birliği yapılmaması olarak yorumlandı.

Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına seçtiği Lloyd Austin, ABD'de muharip bir komutanlığın başında görev yapan ilk siyahi olarak biliniyor ve Senatoda onaylanması durumunda Savunma Bakanlığı görevine gelecek ilk siyahi isim olacak.

ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı Kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Öte yandan birçok Kongre üyesinin, Austin'e muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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