Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi

14.11.2020 05:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 05:18
Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek." dedi.

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Vali Ayaz'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Vali Ayaz'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Son dakika haber: Cizre'de 'denetim ekipleri' Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
Son dakika haber: Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi
ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Madonna Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Arda Turan Okan Buruk Mehmet Topal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden, Trump'tan ABD'de hızla artan Kovid-19 vakalarına karşı acil harekete geçmesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 05:19:02. #1.14#
title