Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı
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Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı

11.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:18
Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda, "5 Şubat 2019'da yapılan 'ABD'nin Güney Sınırlarına İlişkin Ulusal Acil Durum İlanı' başlıklı 9844 No'lu ulusal afet ilanını sonlandıran yeni bir ilan yayınladığımı bilginize sunarım." ifadesine yer verdi.

Mektubunda, eski ABD Başkanı Trump tarafından yapılan ilanın gereksiz olduğunu düşündüğünü aktaran Biden, "Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Kongre'ye, 13 Şubat 2020'de yenilenen ve 15 Ocak'ta devam eden 9844 No'lu Ulusal Acil Durum İlanının artık kaldırıldığını ve güney sınırında duvar inşası için verilen tüm yetkilerin geri alındığını bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok"

Pentagon Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, Biden'ın attığı bu adımla birlikte sınırdaki askerlerin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya "Oradaki askerler için yıl sonuna kadar fon ayrılmış durumda. Bu nedenle şu anda o askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok." yanıtını verdi.

Ulusal acil durum ilanları, federal bütçeden eyaletlerdeki bazı işler için fon sağlanmasına izin veriyor.

Trump, çelik bir duvar inşasına karar vermişti

Eski Başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Texas ve California eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti.

Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da "ulusal acil durum" ilan etmiş ve bölgeye 10 binlerce asker yığmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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