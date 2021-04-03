Biden, Trump'ın iki ICC yetkilisine uyguladığı yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) iki üst düzey yetkilisine uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) iki üst düzey yetkilisine uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ICC Başsavcısı Fatou Bensouda ile Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'ya uygulanan yaptırımların iptal edildiğini, ancak ICC'nin hala bazı eylemlerine şiddetle karşı çıkıldığı bildirildi. Blinken, "Endişelerimizin yaptırımların uygulanması yerine diplomasi yoluyla daha iyi ele alınacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, iki yetkiliye savaş suçları iddiaları nedeniyle başta İsrail olmak üzere ABD ve müttefiklerine yönelik soruşturmaları sürdürdüğü için yaptırım uygulamıştı. İlk önce Mart 2019'da Bensouda'ya seyahat yasağı getirilmiş, 18 ay sonra her iki yetkilinin de ABD'deki varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

Trump yönetimi, ABD'yi çok sayıda uluslararası kurum ve anlaşmadan çıkarırken, ICC de dahil olmak üzere diğer kurumları haksız bulup ABD çıkarına aykırı davrandıkları için sert bir şekilde eleştirmişti. Biden yönetimi ise göreve geldiğinden beri Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) yeniden katılırken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ile yeniden görüşme gerçekleştirdi. ABD'yi Paris İklim Anlaşmasına geri döndüren Biden yönetimi, dün de İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi için görüşmelere başlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı