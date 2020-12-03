Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor
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Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

03.12.2020 03:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 03:46
Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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