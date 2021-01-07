Biden: "Trump başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekun saldırı başlattı"
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Biden: "Trump başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekun saldırı başlattı"

07.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:52
Biden:

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekun saldırı" başlattığını söyledi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekun saldırı" başlattığını söyledi.

Delaware'de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı tanıtan Biden, dün ABD Kongresinin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da yaşanan olayları değerlendirdi.

Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekun saldırı başlattı." ifadesini kullandI.

Trump'ın "halkın düşmanı" diyerek basına saldırdığını, istihbarat servislerine saldırdığını ve daha önce ABD ordusunu barışçıl göstericilere karşı kullandığını belirten Biden, Trump'ı destekçilerini Kongre'ye saldırmaya teşvik etmek, seçimlerde oy kullanan yaklaşık 160 milyon Amerikalıyı susturmaya çalışmakla suçladı.

Biden'dan polise "çifte standart" eleştirisi

Dün ABD Kongresini basanlar "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları olsaydı polis daha sert davranırdı değerlendirmesinde bulunan ve polise "çifte standart" eleştirisi yönelten Biden, "Bunun doğru olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu durum kabul edilemez, kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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