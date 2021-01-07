Biden: "Trump başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı"

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi.

Delaware'de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı tanıtan Biden, dün ABD Kongresinin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da yaşanan olayları değerlendirdi.

Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük