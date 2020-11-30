Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı
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Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı

30.11.2020 02:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 02:38
Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu.

Joe Biden, yaptığı açıklamada, yönetiminin ABD tarihinde ilk defa tamamen kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibine sahip olacağını belirterek, ekibi, "çeşitli, deneyimli ve yetenekli" olarak nitelendirdi.

Biden, "Amerikan halkıyla doğrudan ve doğru şekilde iletişim kurmak, başkanın en önemli görevlerinden biridir ve bu ekibe, Amerikan halkını Beyaz Saray'a bağlamak gibi muazzam bir sorumluluk emanet edilecektir." dedi.

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Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, şu anda geçiş ekibinin onaylarını denetleyen Jen Psaki'yi Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığını bildirdi.

Psaki, Obama yönetimi döneminde de Beyaz Saray'da iletişim direktörlüğü, iletişim müdür yardımcılığı ve sözcü yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Biden'ın seçim çalışmasında kampanya müdür yardımcısı ve iletişim direktörü olarak görev yapan Kate Bedinfield ise Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğünü yürütecek.

Beyaz Saray'ın iletişim ekibine atanan diğer isimler arasında basın sekreteri yardımcılığına atanan Karine Jean-Pierre, iletişim müdür yardımcılığına atanan Pili Tobar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in iletişim direktörü olarak çalışacak Ashley Etienne ve yine Harris'in kıdemli danışmanı olarak görev yapacak Symone Sanders yer alıyor.

Ayrıca, Biden'ın eşi Jill Biden'a iletişim direktörlüğü yapacak isim olarak Elizabeth Alexander'ın ismi de listede yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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