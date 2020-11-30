Biden tamamı kadınlardan oluşan basın ekibini açıkladı
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Biden tamamı kadınlardan oluşan basın ekibini açıkladı

30.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:40
Biden tamamı kadınlardan oluşan basın ekibini açıkladı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray basın ekibini açıkladı.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray basın ekibini açıkladı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek tamamı kadınlardan oluşan Beyaz saray basın ekibini duyurdu. Beyaz Saray'ın yeni iletişim direktörü Biden'ın seçim kampanyasında görev yapan Kate Bedinfield olacak. Barack Obama döneminde Beyaz Saray iletişim direktörü olan Jen Psaki ise Biden'ın basın sekreteri olarak görev yapacak. Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris'in iletişim direktörü Ashley Etienne, basın sözcüsü ise Symone Sanders olacak. Biden yaptığı açıklamada, "Tamamı kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray iletişim ekibini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu nitelikli, deneyimli iletişimciler, çalışmalarına farklı bakış açıları getiriyor" dedi.

Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

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Biden'ın Cumartesi günü köpeği ile oynadığı sırada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği açıklandı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yaptığı açıklamada, Biden'ın birkaç hafta yürüyüş ayakkabısı giymesi gerekeceğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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