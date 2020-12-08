Biden sağlık ekibini açıkladı
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Biden sağlık ekibini açıkladı

08.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:51
Biden sağlık ekibini açıkladı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri açıkladı.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri açıkladı.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden korona virüsle mücadelede görev alacak sağlık ekibini tanıttı. Biden yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğim ilk 100 günde Covid-19 virüsü sona ermeyecek. Buna söz veremem. Ama biz bu karmaşaya hızlı girmedik ve bundan hemen kurtulamayacağız. Bu biraz zaman alacak. 100 gün sonra hastalığın seyrini değiştirebilir ve Amerika'daki hayatı daha iyi hale getirebiliriz. Buna kesinlikle inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden, eski kongre üyesi California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı olarak ise bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Rochelle Walensky'yi seçen Biden, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi korona virüsle mücadelede baş sağlık danışmanı olarak atadı. Biden, ekonomi danışmanı Jeff Zients'i korona virüsle mücadele ekibine dahil etti. Zients, ilgili federal kurumlarla koordinasyon içinde korona virüs aşısının dağıtım aşamasında görev alacak.

Öte yandan, Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'deki son korona virüs verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de ilk vakanın kayıtlara geçtiği Ocak ayından bu yana vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92'ye ulaştı. Virüs nedeniyle can kaybı sayısının 284 bin 887'ye ulaştığı ülkede, günlük ortalama bin 500'ün üzerinde can kaybı yaşanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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