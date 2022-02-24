Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Washington DC yerel saatiyle 12.30'da (TSİ 20.30) konuşacak.

Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.