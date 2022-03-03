Biden: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" - Haberler

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Biden: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına değinerek, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına değinerek, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına sair açıklamada bulundu. Biden, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi bölebileceğini düşündü" dedi.

Putin'in Batı ve NATO hakkında yanıldığını ifade eden Putin, "O yanıldı. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Şimdi, özgür dünya onu sorumlu tutuyor" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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