Biden, Rusya-Ukrayna gerginliği konusunda Avrupalı liderler ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna sınırında son dönemde artan gerginliğe ilişkin Avrupalı liderler ile yaptığı görüşmede, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesi ve Rusya'ya ekonomik yaptırım seçeneklerini ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna sınırında son dönemde artan gerginliğe ilişkin Avrupalı liderler ile yaptığı görüşmede, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesi ve Rusya'ya ekonomik yaptırım seçeneklerini ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Avrupalı liderler, Rusya- Ukrayna sınırındaki gerginliğe ilişkin bir video görüşmesi yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasından dolayı derin endişe duyduklarını belirten liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteklerini de dile getirdi.

Bölgede yükselen gerilime diplomatik bir çözüm bulmanın herkesin ortak arzusu olduğunu belirten liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığını artırması durumunda NATO'nun doğu kanadının desteklenmesini ve Rusya'ya uygulanacak ağır ekonomik yaptırımları da değerlendirdi.

Liderler görüşmede, transatlantik müttefikler ile ortakların Avrupa Birliği (AB), NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) vasıtayla yakından teması sürdürmesi taahhütlerini yineledi.

Görüşmeye Biden'ın yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.