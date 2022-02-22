Biden, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını şiddetle kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıması kararının ve sonrasında atılacak adımların ele alındığı görüşmeden Biden, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Görüşmede Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha ileri bir işgal adımına yaptırımlarla verecekleri "güçlü" karşılığa ilişkin Zelenskiy'i bilgilendirdi ve Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, söz konusu karara Avrupa Birliği ve ABD kınama açıklamalarıyla tepki göstermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.