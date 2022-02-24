Biden, Rus bankalarını ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı (1)

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.

Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik "zalimce bir saldırıya" giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti.

Biden, Putin'in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini belirterek, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Almanya'ya asker gönderiyor

Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı.

Biden, salı günü yaptığı konuşmada NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını açıkladığını anımsatarak, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini duyurdu.

(Sürecek)