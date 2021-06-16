Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor

Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, siber saldırılar konusunda Rus lider Putin'in sonuçlarını bildiğini ifade ederek, "Sonuçları olduğunu biliyor. Tedbir alacağımı biliyor" dedi.

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda siber saldırılara ve Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, "Sonuçları olduğunu biliyor. Tedbir alacağımı biliyor. Şunu açıklığa kavuşturalım. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanı tarafından doğrudan diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ediyor olarak görülse ve herkes bunu bilse nasıl olurdu? Onun meşgul olduğu faaliyetlerde bulunsaydık nasıl olurdu? Bu büyük bir dünya gücü olarak ayakta durmasını sağlamak için umutsuzca çabalayan bir ülkenin itibarını zedeler" dedi.

"PUTİN'İN SON İSTEDİĞİ ŞEY SOĞUK SAVAŞTIR"Biden, Putin'in dünya çapında güvenilirliğinin azaldığını ifade ederek, son isteyebileceği şeyin Soğuk Savaş olacağını belirtti. Biden, "Ona önemli bir siber yeteneğimiz olduğunu söyledim ve o bunu biliyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama önemli olduğunu biliyor. Siber dünyada temel normları ihlal ederlerse, yanıt vereceğiz ve bunu biliyor. İkincisi, bence şu anda istediği son şey bir Soğuk Savaş" dedi."RUSYA'YA KARŞI OLMAK GÜNDEMİMİZ DEĞİL"Rusya'ya karşı olmanın ABD'nin gündemi olmadığını ifade eden Biden, "Farklılıklarımızın olduğu yerlerde Başkan Putin'in, söylediklerimi neden söylediğimi ve yaptığımı neden yaptığımı, Amerika'nın çıkarlarına zarar veren farklı eylemlere nasıl yanıt vereceğimizi anlamasını istiyorum. Başkan Putin'e gündemimin Rusya'ya veya başka birine karşı olmadığını söyledim. Gündemim Amerikan halkı için" diye konuştu."TEHDİT DEĞİL SADECE HAKKINI ARAMA VARDI"

Biden, görüşmeler sırasında iki ülke arasında herhangi bir tehdit içeren ifade kullanılmadığını ifade ederek, "Sert bir adım atılmadı, anlaşamadığımız yerlerde, katılmadığımızı söyledik. Aynı fikirde olmadıklarında da onlar söyledi. Ancak bu hiperbolik bir atmosferde yapılmadı" dedi. Biden son olarak görüşmenin iki ülke ilişkilerini geliştirmek için bir olasılık olduğunu ifade ederek, "İlke ve değerlerimize dayalı tek bir şeyden vazgeçmeden, iki ülke arasındaki ilişkileri önemli ölçüde geliştirmek için gerçek bir olasılık olduğunu düşünüyorum" dedi.


Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor
Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Putin'den Biden'a aylar sonra gelen 'Katil' yanıtı: Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler
Putin'den Biden'a aylar sonra gelen "Katil" yanıtı: Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler
Tam 12 dakika bekletti! Tüm gözlerin çevrildiği Biden-Putin görüşmesi 4 saat sürdü
Tam 12 dakika bekletti! Tüm gözlerin çevrildiği Biden-Putin görüşmesi 4 saat sürdü
'Katil' sözlerinden sonra Biden, Putin'i hem övdü hem sert konuştu: Zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
"Katil" sözlerinden sonra Biden, Putin'i hem övdü hem sert konuştu: Zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 21:28:16. #1.13#

title