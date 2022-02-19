Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı - Haberler
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Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz." diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti.

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, İşgal, Güncel, Haberler

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