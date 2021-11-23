Biden Powell'ı Yeniden FED Başkanlığına Aday Gösterdi
ABD Başkanı Joe Biden, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci dört yıllık görev süresi için aday gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci dört yıllık görev süresi için aday gösterdi. Beyaz Saray'da konuşan Biden, Powell'ın sergilediği istikrarlı ve kararlı liderliğin kendisini FED başkanlığına yeniden aday göstermesinde önemli rol oynadığını söyledi
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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