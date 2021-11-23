Biden Powell'ı Yeniden FED Başkanlığına Aday Gösterdi - Haberler
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Biden Powell'ı Yeniden FED Başkanlığına Aday Gösterdi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci dört yıllık görev süresi için aday gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci dört yıllık görev süresi için aday gösterdi. Beyaz Saray'da konuşan Biden, Powell'ın sergilediği istikrarlı ve kararlı liderliğin kendisini FED başkanlığına yeniden aday göstermesinde önemli rol oynadığını söyledi

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