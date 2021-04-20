Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletinde, gözaltına alındığı esnada polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletinde, gözaltına alındığı esnada polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, dün George Floyd'un ailesi ile telefonda konuştu ve ailenin her zaman dualarında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:24:20. #1.14#

title