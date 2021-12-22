Biden öğrenci kredileri geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Mayıs'a uzattı - Haberler
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Biden öğrenci kredileri geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Mayıs'a uzattı

Biden öğrenci kredileri geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Mayıs'a uzattı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Mayıs'a kadar uzattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Mayıs'a kadar uzattı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Şubat'ta başlayacağını anımsatarak, bu süreyi 1 Mayıs'a uzattığını bildirdi.

Hem salgını yönetmeye hem de ekonomiyi güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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